La graciosa carta viral que Cristina Kirchner le envió al papa Francisco: "Tome mate"

"Me dijeron que eso siempre lo hacia la Cancillería o la Secretaría de Culto.- Pero como ahora el Papa es argentino, debería hacerlo la Presidenta.- Me mandaron un modelo de carta que parecía escrita de compromiso protocolar del siglo XIII. - Les dije "eso no lo firmo". Para eso mejor sigan enviando lo que mandaban.- Así que me tomé la licencia de dirigirle una carta (acepté que fuera dirigida a Su Santidad bla, bla, bla, tampoco es cuestión de no aceptar nada)", continúa.

Y añade: "Así que Feliz Día del Pontífice. Espero que le haya llegado el cuadro con los sellos postales conmemorativos de su pontificado y el sobre con el ya célebre mate.- Mi idea era encabezar con su nombre como Usted prefiere, pero me dijeron "no Presidenta".- Bueno, ya está.- ¿Tienen razón? La verdad que no sé. Pero tampoco era una cuestión para pelear.-".

"Hasta siempre y cuídese.- Tome mate.- Usted me entiende.- Con respeto y consideración.-", concluye.

carta Cristina.jpeg

El mensaje Cristina Kirchner por la muerte del papa Francisco

La exvicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, publicó un mensaje de despedida al Papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años. En su posteo recordó cómo fue aquel encuentro que mantuvieron en 2013.

“La primera vez que estuve con Francisco en marzo del 2013 le dije que, como a Megafón, lo esperaban batallas celestiales. Se rió mucho y me dijo ‘Es mi libro preferido, me encanta Marechal’”, rememoró Fernández de Kirchner. Y agregó: “Coincidimos en que 'Megafón, o la guerra', emblemática literatura de Leopoldo Marechal, era una de nuestras novelas preferidas. Esa era la primera vez que me reunía con él como Papa".

En su mensaje, la exmandataria consideró que el papa Francisco “fue el rostro de una Iglesia más humana, con los pies en la tierra sin dejar de mirar el cielo”.

“Te vamos a extrañar Francisco, la tristeza que tenemos es infinita”, concluyó en su mensaje publicado en su cuenta de X.