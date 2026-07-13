La imagen positiva de Javier Milei ronda el 37% mientras la mitad de los argentinos cree que empeoró la economía
En un relevamiento reciente consta que sólo un 16% vio mejorar su economía personal. Al resto le parece que está peor, o que aún no se nota la supuesta bonanza.
Este lunes se publicaron varias encuestas recientes sobre la imagen pública del presidente, Javier Milei, y sobre la aceptación del público a su plan económico, con un 54% en la tesitura de que la economía está empeorando y apenas un 16% convencido de que mejoró.
La firma Giacobbe Consultores publicó su Informe Público de junio de 2026 en el que consta que Javier Milei mantiene el 37,5% de imagen positiva a dos años y medio de comenzado su mandato, mientras que la de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, está en un 10,9%.
Hasta la fecha, la senadora Patricia Bullrich (actualmente libertaria) se perfila como la funcionaria más popular con un 44% de apoyo de los encuestados entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2026.
Lo curioso del caso es que la imagen positiva de Javier Milei quedó a la par de la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tuvo el 37,1% de aprobación.
Pero la economía no acompaña, o al menos así lo consideró el 54,7% de los 2.500 encuestados por la consultora, que consideró que la economía está empeorando.
A esas respuestas se suma el 19% de los encuestados que afirmó que hay una mejora en la economía argentina durante el mandato de Javier Milei, pero que todavía no sienten las mieles de la bonanza en sus propios hogares.
Sólo un 16,6% reportó que ya percibe una mejora en la economía, mientras el 8,7% se sinceró sobre que la situación está estancada.
Por otra parte, la consultora CB Global Data publicó su Ranking de Presidentes de Latinoamérica, un relevamiento realizado entre el 3 y el 8 de julio en el que Javier Milei quedó en el puesto 14 con el 38,8% de imagen positiva.
Teniendo en cuenta los números de CB Global Data divulgados este lunes por el diario Perfil, Javier Milei levantó su imagen positiva a nivel regional ya que en junio de 2026 tenía el 37,9% (y aún así estaba en el 13° puesto).
En mayo de 2026 el Presidente estuvo en el puesto 16° del conteo con el 34,8% de la imagen positiva.
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