La imagen positiva de Javier Milei ronda el 37% mientras la mitad de los argentinos cree que empeoró la economía

A esas respuestas se suma el 19% de los encuestados que afirmó que hay una mejora en la economía argentina durante el mandato de Javier Milei, pero que todavía no sienten las mieles de la bonanza en sus propios hogares.

Sólo un 16,6% reportó que ya percibe una mejora en la economía, mientras el 8,7% se sinceró sobre que la situación está estancada.

Por otra parte, la consultora CB Global Data publicó su Ranking de Presidentes de Latinoamérica, un relevamiento realizado entre el 3 y el 8 de julio en el que Javier Milei quedó en el puesto 14 con el 38,8% de imagen positiva.

Teniendo en cuenta los números de CB Global Data divulgados este lunes por el diario Perfil, Javier Milei levantó su imagen positiva a nivel regional ya que en junio de 2026 tenía el 37,9% (y aún así estaba en el 13° puesto).

En mayo de 2026 el Presidente estuvo en el puesto 16° del conteo con el 34,8% de la imagen positiva.