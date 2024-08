Escándalo: Lourdes Arrieta publicó los chats de La Libertad Avanza por la visita a genocidas en Ezeiza

Y continuó: “Todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó 'Comida informal con el Padre Javier', con una foto de perfil del libro 'El Pacto', en clara referencia a la finalidad que hoy les voy a contar”.

“Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”, explicó.

En una de las capturas publicadas se observa que uno de los miembros del grupo compartió un archivo titulado "Causas escandalosas", y señaló: "El Dr. Jaime L. Smart, preso desde hace 15 años por supuestos delitos de lesa humanidad que carecen de toda prueba, enterado de la reunión de mañana, me pidió que les hiciera llegar el documento que adjunto en que nos cuenta varios casos de causas y sentencias que constituyen un escándalo. Tengan la certeza que es solo un puñado, pero que hay muchas más en todo el país”.

A lo que Lemoine reacciona reacciona al documento con emoji de OK, a lo que Arrieta comenta: “Intervino con un emoji del pulgar demostrando que estaba al tanto de todo lo que ocurría en ese grupo”.

La respuesta de Lilia Lemoine a Lourdes Arrieta: "Viste que sabías a dónde ibas?"

Ante esto, la primera que no dudó en salir a responderle a su compañera de bloque fue la diputada cosplayer: "¿Viste que sí sabías a dónde ibas?", manifestó, citando uno de los tuits.

“Tu abogado, el mismo que le armó la causa a Milman, se mata de risa por lo bajo. Fuiste 100% funcional al kirchnerismo. Tonta y mala. Quilombera es lo de menos, porque tu finalidad es hacer mierda gente”, resaltó.

Arrieta - Lemoine

Asimismo, y ante una respuesta de un usuario que le apuntó que ella también estaba al tanto de la visita, Lemoine indica: “¡Siempre lo dije! Si yo sabia, ¿cómo no iba a saber ella? Lo dije siempre. Pero yo no fui nunca ni me involucré”.

“Para mí hay que pedir que sea expulsada de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación porque violó la ley de ética pública delante de todos”, concluyó.

Tu abogado, el mismo que le armó la causa a Milman, se mata de risa por lo bajo.

Fuiste 100% funcional al kirchnerismo.

