La pareja de Nahuel Gallo denunció "tortura psicológica" contra extranjeros detenidos en Venezuela
María Alexandra Gómez aseguró que los detenidos en la cárcel del Rodeo 1 sufren graves vulneraciones a los derechos humanos que no dudará en denunciar.
María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, denunció que los extranjeros detenidos en Venezuela son víctimas de "tortura psicológica" en los penales.
Este lunes, la mujer, de nacionalidad venezolana, informó que se presentará en la sede de la Cancillería argentina para denunciar formalmente la situación y entregar un documento con información sobre las condiciones de detención de los extranjeros alojados en la prisión del Rodeo 1, donde se presume que se encuentra recluido el gendarme catamarqueño.
A través de un posteo en redes sociales, expresó la angustia que atraviesa junto a su familia y afirmó que cuenta con información que da cuenta de prácticas de tortura psicológica contra personas detenidas de manera "ilegal y arbitraria". También denunció amenazas de muerte y señaló que los detenidos se encuentran incomunicados, lo que consideró una grave vulneración de los derechos humanos.
En ese marco, María Alexandra Gómez responsabilizó por la situación al presidente Nicolás Maduro; al ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello; al fiscal general Tarek William Saab, y a las autoridades del penal.
Además, reiteró que Nahuel Gallo es inocente y calificó su situación como una desaparición forzada. "Mantenerlo en estas condiciones los convierte en criminales de lesa humanidad", sostuvo, y exigió su liberación y regreso "sano y salvo" a la Argentina.
El oficial fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde la frontera con Colombia. Había viajado para visitar a su pareja y a su hijo y, según su familia y el Ministerio de Seguridad argentino, contaba con toda la documentación en regla. Desde su detención, sus familiares no lograron establecer contacto directo con él, ni siquiera a través de sus abogados.
Se cree que permanece detenido en la cárcel del Rodeo 1, ubicada a las afueras de Caracas. El 2 de enero de 2025, el gobierno venezolano difundió un video en el que se lo ve con un uniforme celeste mientras camina en un espacio abierto, desde entonces, la información sobre su situación proviene únicamente de testimonios de extranjeros que recuperaron la libertad y compartieron un período de detención con él.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario