La pareja de Nahuel Gallo denunció "tortura psicológica" contra extranjeros detenidos en Venezuela

El oficial fue detenido el 8 de diciembre de 2024 tras ingresar a Venezuela desde la frontera con Colombia. Había viajado para visitar a su pareja y a su hijo y, según su familia y el Ministerio de Seguridad argentino, contaba con toda la documentación en regla. Desde su detención, sus familiares no lograron establecer contacto directo con él, ni siquiera a través de sus abogados.

Se cree que permanece detenido en la cárcel del Rodeo 1, ubicada a las afueras de Caracas. El 2 de enero de 2025, el gobierno venezolano difundió un video en el que se lo ve con un uniforme celeste mientras camina en un espacio abierto, desde entonces, la información sobre su situación proviene únicamente de testimonios de extranjeros que recuperaron la libertad y compartieron un período de detención con él.