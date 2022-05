Gestapo antisindical: fiscal de Comodoro Py opinó que el caso debe seguir en La Plata

Picardi se manifestó en contra del planteo de inhibitoria realizado por la defensa del ex jefe de Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, que es uno de los procesados en La Plata por supuesto espionaje ilegal.

De Stéfano le había solicitado al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de una causa de espionaje ilegal que se habría cometido durante el gobierno de Cambiemos, que le reclamara a su par de La Plata Kreplak la causa conocida como “Gestapo”.

Ahora el fiscal Picardi opinó que no corresponde el pase ya que las investigaciones tienen objetos procesales diferentes. No corresponde que la justicia de la Ciudad asuma la causa de la reunión del Banco Provincia “por las diferencias presentes en los hechos punibles por los cuales Sebastián De Stéfano fue acusado ante la Justicia Federal de La Plata, y aquellos que integran su imputación en este expediente”, sostuvo.

Además, sostuvo que “los criterios de territorialidad que reclama que se apliquen para el examen de la competencia carecen de momento del respaldo probatorio suficiente, y no se adecúan a los criterios establecidos por la Cámara Federal de Casación Penal, al definir la jurisdicción de este fuero para continuar a cargo de las investigaciones sustanciadas”.

Días atrás, el juez Kreplak rechazó planteos de nulidad de otro de los acusados que también intenta el pase a los tribunales federales de Retiro. El magistrado procesó días atrás procesó al ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros ex funcionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En la causa se investiga la denuncia de una “mesa judicial bonaerense” que habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.