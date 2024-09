La respuesta de Lilia Lemoine a las críticas del papa Francisco: "Done el oro del Vaticano"

La respuesta de Lemoine se suman a las respuesta del Gobierno nacional y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Jorge Macri, quien fue el primero en reaccionar al mensaje del sumo pontífice. “Para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá”, disparó el líder porteño en defensa de la administración libertaria y de este política diseñada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta”. En ese contexto, Macri opinó sobre sus dichos. “Yo soy alguien de fe, así que tengo un problema para definir dónde me paro acá, porque tengo además una muy buena relación con muchos actores de la Iglesia. Pero me parece que para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego y no hacer reduccionismo de un hecho en particular ni escuchar una sola campana”, sostuvo Macri este viernes en diálogo con Radio Rivadavia.

Sería bueno que el Papa visite Argentina y vea la realidad completa en vez de escuchar operadores políticos que negocian con el hambre de la gente. pic.twitter.com/5ZrH5FvIuv — Lilia Lemoine (@lilialemoine) September 20, 2024

El Gobierno evitó confrontar con el Papa tras las críticas al protocolo antipiquetes

El Gobierno buscó bajar la tensión con el papa Francisco tras sus duras críticas al protocolo antipiquetes y el uso de gas pimienta contra manifestantes durante la marcha contra el veto a la reforma jubilatoria. “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

“Es la opinión del papa Francisco, la cual escuchamos, respetamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice el papa, pero no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones”, insistió Adorni al ser consultado sobre las críticas de Francisco al Gobierno que pronunció durante un encuentro con líderes de movimientos sociales, entre ellos Juan Grabois. Y recalcó “Es respeto es total con respecto a lo que pueda decir el papa”.

El vocero presidencial también se refirió al presunto caso de corrupción que denunció el papá, con la anécdota de un empresario al que un ministro le habría pedido una coima, sin aclarar si el hecho ocurrió durante la gestión actual o una anterior. “Si la Justicia considera que hay que investigar, lo hará”, sostuvo.

Más temprano, quien respondió a las críticas del papa fue el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. “Para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá, entender lo que está pasando, tener en cuenta todas las variables en juego y no hacer un reduccionismo de un hecho o escuchar una sola campana”, señaló.