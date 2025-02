La sugestiva foto de Lilia Lemoine en plena sesión por las PASO

En plena sesión, la diputada de La Libertad Avanza fue captada en un momento inesperado, sin percatarse de que estaba siendo fotografiada.

La foto, tomada por un reportero gráfico de la Agencia Noticias Argentinas, muestra a Lemoine en una actitud que pasó completamente desapercibida durante la jornada.

lilia lemoine Lilia Lemoine. Foto: Agencia Noticias Argentinas.

La chicana de Martín Soria a Lilia Lemoine y la respuesta de la diputada

Durante el debate por la ley de reiterancia, el exministro de Justicia hizo un comentario dirigido a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA). “Lo que pretende hacer el oficialismo con esta ley es plantar un sistema punitivo, agresivo. Un sistema penal primitivo. Lo que buscan es sustituir el derecho penal de acto para instalar el derecho penal de autor. Es decir, ya no me fijo en el delito que protagonizaste sino que te puedo meter preso por lo que pensas, forma de vestir o ideología”.

“No es nada que no pueda dejar de sorprendernos. Estamos en un Gobierno que está sumido en un terraplanismo mental considerable. Ya no hablamos de negar la dictadura, de negar y decir que los homosexuales o las diversidades son pedofilias. Tampoco estamos hablando de alguien [Lilia Lemoine] que hace un videito con un joystick. No estamos hablando de ese terraplanismo mental. Hoy hablamos de ideas medievales y ridículas”, lanzó el legislador de Unión por la Patria.