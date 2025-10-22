La UBA recurre a la Justicia para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario

En los fundamentos de la resolución, la Universidad sostiene que “este decreto, que promulga formalmente pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”. Además, señala que la medida implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos, afectando al sistema universitario y a su comunidad al impedir el acceso al financiamiento necesario y a la recomposición salarial prevista por la ley.