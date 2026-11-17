Las citas apócrifas de Javier Milei y su comparación con Alejandro Magno
El jefe de Estado usó frases apócrifas atribuidas a Pablo Picasso y al conquistador macedonio para justificarse y que muy probablemente leyó en redes sociales como Facebook.
Como es ya hábito en él, Javier Milei volvió a usar fake news para ratificar su discurso, incluso para explicar sus acciones. En esta ocasión, las víctimas fueron Pablo Picasso y Alejandro Magno.
En su discurso de este martes en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 que, organizadas por el Banco Central (BCRA), tuvieron lugar en el Palacio Libertad (ex CCK), el Presidente dio citar al pintor español, figura central del arte del siglo XX, y al rey y conquistador macedonio.
“A mí me gusta la frase de Picasso: ‘Lo que es posible lo dejo para los demás, yo me voy a encargar de lo imposible’, y en un mes cerramos el déficit fiscal; es decir, bajamos el gasto público en términos reales 30%”, completó el mandatario.
Ante las críticos que le fueron y le son hechas por economistas al plan de ajuste, Milei retrucó. “Hay una frase de Alejandro Magno que dice: ‘No conquisté medio mundo escuchando a los inútiles que nunca lograron nada o que no conquistaron nada’”.
Las citas apócrifas de Javier Milei
Quizá haya escuchado esas frases en alguna película o, más probablemente, las haya leído en redes sociales, de las que es adepto -o adicto- porque se trata de paráfrasis son, estrictamente hablando, falsas.
En principio, las palabras atribuidas a Picasso: “Lo que es posible lo dejo para los demás, yo me voy a encargar de lo imposible” o “Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera”, popularizada sobre todo en Facebook, son apócrifas: el pintor y escultor nacido en Málaga jamás dijo o escribió algo siquiera parecido.
En cuanto a Alejandro Magno, la frase "no conquisté la mitad del mundo escuchando a hombres que no habían conquistado nada" o la variante mileísta, se trata de una cita motivacional moderna que circula en redes sociales pero no está documentada por ninguna fuente históricas.
En concreto, el jefe de Estado recurrió a citas apócrifas solo para motivar o motivarse, quizá para engrandecerse al compararse con genios del arte o figuras históricas renombradas…
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