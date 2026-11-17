En principio, las palabras atribuidas a Picasso: “Lo que es posible lo dejo para los demás, yo me voy a encargar de lo imposible” o “Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera”, popularizada sobre todo en Facebook, son apócrifas: el pintor y escultor nacido en Málaga jamás dijo o escribió algo siquiera parecido.

En cuanto a Alejandro Magno, la frase "no conquisté la mitad del mundo escuchando a hombres que no habían conquistado nada" o la variante mileísta, se trata de una cita motivacional moderna que circula en redes sociales pero no está documentada por ninguna fuente históricas.

En concreto, el jefe de Estado recurrió a citas apócrifas solo para motivar o motivarse, quizá para engrandecerse al compararse con genios del arte o figuras históricas renombradas…