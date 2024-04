Ley Bases: el tenso cruce entre Myriam Bregman y Martín Menem en plena sesión

A lo que Bregman le respondió: "No me corte, si a Pichetto le dejó hacer su alegato. Sabe que voy a recordar, que esta norma que presentan como moderna, aunque me calle. Ya les dije, van a tener que traer a la seguridad, porque yo no me voy a callar, porque tengo derecho hablar. Porque no puede ser este comportamiento patoteril. Si sos radical te dejan votar por artículos y si sos de otro frente te hacen votar por capítulos. ¿Dónde se vio, Presidente?".

"Esta norma empezó con Onganía, negociando con un sector de la dirigencia sindical de la época. Después lo toma Videla y firman para los trabajadores de la construcción una discriminación que lo sacan de la posibilidad de tener indemnización y los mandan a una fondo particular que sale de su bolsillo", rememoró.

Y agregó: "Lo que están buscando es facilitar el despido de decenas de trabajadores".

Ley Bases: Qué dijeron después de la sesión los diputados del Frente de Izquierda

Tras la aprobación de los proyectos del oficialismo, los diputados del Frente de Izquierda, dialogaron con los medios. En este contexto, Myriam Bregman señaló: "Pudimos instalar que están atacando fuertemente a las mujeres, que no nos vamos a poder jubilar, a los monotributistas y a los trabajadores que pagan nuevamente el Impuesto a las Ganancias. Creo que en el Senado empieza todo de nuevo".

Por su parte, Nicolas del Caño resaltó: "La cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias impacta en los trabajadores que ganan un poquito por encima de la línea de pobreza y, en contraposición, hay grandes beneficios inmensos para los grandes grupos empresarios. Eliminaron la moratoria jubilatoria para dársela a los grandes empresarios".

Asimismo, Christian Castillo aseguró: "Esta ley tiene la particularidad de que de 232 artículos no hay beneficios para los trabajadores, solo para los grandes empresarios y autobeneficios para algunos funcionarios que pagaban bienes personales".

