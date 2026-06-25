Ley de Financiamiento Universitario: la Corte Suprema dejó firme la cautelar y el Gobierno tendrá que aplicarla

El Gobierno encabezado por Javier Milei intentó vetar la Ley 27.795, de financiamiento universitario, pero una vez que la norma fue ratificada por el Congreso acudió a la Justicia con el reclamo de que el texto no preveía de dónde saldrían los fondos para costear la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.