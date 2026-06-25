Ley de Financiamiento Universitario: la Corte Suprema dejó firme la cautelar y el Gobierno tendrá que aplicarla
El máximo tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fallaron a favor de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejaron firme este jueves la medida cautelar por la que el Gobierno nacional tendrá que aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que consideraban inconstitucionales.
El Gobierno encabezado por Javier Milei intentó vetar la Ley 27.795, de financiamiento universitario, pero una vez que la norma fue ratificada por el Congreso acudió a la Justicia con el reclamo de que el texto no preveía de dónde saldrían los fondos para costear la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
Esos puntos se volvieron el centro de la discusión que zanjó este jueves la Corte Suprema al dejar firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar ambos artículos de la norma.
Nota en desarrollo.
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