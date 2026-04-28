Líder de la ultraderecha británica dijo que se reunirá con Javier Milei y reafirmó la postura sobre Malvinas

Consultado sobre un eventual respaldo de Trump a la posición argentina, el dirigente británico fue tajante y reiteró que eso "no va a suceder". En paralelo, distintos sectores políticos británicos reclamaron explicaciones ante la posibilidad de un cambio en la política exterior estadounidense.

El Gobierno sostuvo su reclamo de soberanía, aunque evitó pronunciarse sobre la filtración. Mientras tanto, el posible viaje de Farage y un eventual encuentro con Milei se inscriben en un escenario internacional más complejo, atravesado por tensiones diplomáticas y posicionamientos cruzados en torno a la cuestión Malvinas.