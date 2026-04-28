Se derrumba la confianza en el Gobierno: abril registró el nivel de aprobación más bajo de la gestión

Edad: El segmento de 30 a 49 años fue el que más confianza perdió (-16,7%). En contraste, los jóvenes de 18 a 29 años son los únicos que mostraron una leve mejora (+2,3%), manteniéndose como el núcleo más fiel.

El segmento de fue el que más confianza perdió (-16,7%). En contraste, los jóvenes de son los únicos que mostraron una leve mejora (+2,3%), manteniéndose como el núcleo más fiel. Geografía: El Gran Buenos Aires (GBA) registra el nivel de confianza más crítico (1,67 puntos), mientras que el interior del país, aunque cayó, sigue siendo el principal sostén del índice.

El registra el nivel de confianza más crítico (1,67 puntos), mientras que el interior del país, aunque cayó, sigue siendo el principal sostén del índice. Educación: Los sectores con educación secundaria completa mostraron la caída más fuerte del mes, con un retroceso cercano al 19%.

El ICG revela una polarización extrema basada en la visión a futuro. Mientras que los optimistas (quienes creen que la economía mejorará) mantienen una confianza de 4,03 puntos, aquellos que esperan un empeoramiento muestran un rechazo casi total, con un índice de apenas 0,51 puntos.

Este escenario plantea un desafío para la Casa Rosada: frenar la erosión de la confianza en un contexto donde la percepción de eficiencia y gestión directa parece ser el flanco más débil de la administración libertaria.