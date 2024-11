Lilia Lemoine fulminó a Victoria Villarruel: "Planea su propia campaña y usa recursos del Senado"

“Todos la bancamos porque era la compañera de Javier en campaña y esperábamos que siguiera siéndolo. Pero ya no es así y para colmo planea su propia campaña y usa los recursos del Senado para eso. Ya admitió que lo que más le gusta es la 'alta política', que es LA CASTA”, sostuvo Lemoine en respuesta al tuitero libertario.

Si bien no fue confirmado por las partes, la interna entre el Presidente y la vice parece un hecho y ya suma varios episodios, entre cruces y faltazos llamativos por parte de Victoria.

En tanto, los ataques de Lilia a Villerruel tampoco son nuevos. Incluso la legisladora venía, semanas atrás, de recordar que la presidenta del Senado "antes de ser candidata se burlaba de Milei".

"Ella le dice 'jamoncito' y hace su campaña. Se pelea con Karina y sin ella no sería ni diputada. Entonces, ¿tenés al mejor presidente de la historia al lado tuyo y lo bardeás?", había cuestionado la diputada y exasistente del Presidente.

En esa línea, Lemoine redobló la apuesta y zanjó aún más la disputa aseverando que “siempre se diferencia” de Milei “porque no grita, porque no usa motosierra, ni leones”, y sentenció: “Es una ‘chica decente’ que no se acostó con hombres casados que eran referentes de la derecha cuando era más joven. ¡No! Ella es una 'señorita'”.