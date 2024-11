Lilia Lemoine reivindicó a Joseph McCarthy por perseguir a "comunistas infiltrados"

Pero... ¿qué hizo McCarthy REALMENTE?

Dijo que los comunistas habían infiltrado el gobierno, la academia y el arte.

¿Mató a alguien? No.

¿Qué hizo además de tener razón?

Si se hubiera equivocado hoy alguien como Kamala Harris no sería candidata y no existiría agenda 2030. pic.twitter.com/yRkZrjko26