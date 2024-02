Lilia Lemoine culpó a la izquierda "por la violencia" afuera del Congreso

“Los invito a Myriam Bregman y Nicolás del Caño a que, cuando terminemos de sesionar, me acompañen hasta el Anexo para que sepan cómo me tratan sus militantes arengados por ustedes”, dijo mientras señalaba a sus colegas y enfatizó: “Los hago responsables de toda la violencia que estamos viviendo”, haciendo referencia a la izquierda.

En ese contexto, chicaneó a la oposición: “No estoy segura si decirles kirchneristas porque ayer una diputada dijo que eso ‘era una chicana’ y como Unión por la Patria es un frente, les voy a decir izquierda también, porque de derecha no son y peronistas tampoco, porque (Juan Domingo) Perón no estaba con los terroristas. No vamos a ceder ante el terrorismo porque el 56% de los argentinos que nos votaron nos respaldan. Ustedes no son gobierno”.

“Sepan que si hay heridos es por culpa de ellos", resaltó Lemoine en Diputados en referencia a los bloques opositores.

lilia lemoine Lilia Lemoine responsabilizó al Frente de Izquierda por los incidentes en las afueras del Congreso