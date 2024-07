La doble vara de Lilia Lemoine con Julio Garro y Karina Milei

El primero en tener consecuencias graves fue Julio Garro, quien luego de decir que Lionel Messi y la AFA tenían que salir a pedir disculpas a Francia, salió a autodesmentirse a través de su cuenta de Twitter, si es que eso se puede hacer. Pero sus intentos fueron en vano y el twittero libertario popularmente conocido como Gordo Dan, lo despidió por la misma red social, algo que el Gobierno terminó confirmando a través de la cuenta de la Oficina del Presidente.

Pero eso no quedó ahí, la que continuó la arremetida contra el exintendente platense fue la diputada Lemoine: "Me parece fantástico que lo hayan echado. Es un tipo que estaba arrodillándose, se lo veía cómo estaba a punto de sobarle la quena a alguien. Yo no quiero un funcionario en el Gobierno que vaya a chuparle nada a ninguna potencia extranjera. 'Esta' se tiene que disculpar", indicó con un florido vocabulario.

Pero la Selecta Gate dejó más heridos, y la que se subió a la ola fue la vicepresidenta Victoria Villarruel con un polémico tuit que decía: "Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir".

"Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", cerró.

lilia lemoine

Esto terminó con una visita de la secretarial general de la presidencia, Karina Milei, en la embajada de Francia para pedir perdón por el mensaje de la Vice, algo que reconoció el mismísimo Presidente durante su entrevista en Neura. Pero la que parece que cambió de opinión sobre las actitudes antes las potencias mundiales fue Lilia Lemoine que cuando fue consultada por esta visita dijo que "el Jefe" fue en nombre del Gobierno a "arreglar un asunto puntual”.

Parece que la Diputada tiene una doble vara para medir las decisiones de los funcionarios de Gobierno.