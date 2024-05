Lilia Lemoine se defendió de las críticas: "Trabajé en Fibertel, vengo del área de la tecnología"

Especialista en redes e influencer, Lemoine trabajó como diseñadora web, en áreas de atención al cliente y creación de contenido durante más de 12 años. Su experiencia formal en el sector privado se desarrolló en empresas de telecomunicaciones como Fibertel, Hiller Packer, IBM y software de compliance.

“Se me descalifica sin molestarse en ver mi currículum. Vengo del área de tecnología y de sistemas. Mi tarea no es presidir, podría hacerlo en ausencia de presidente, pero no saben ni cómo funcionan las comisiones”, argumentó Lilia.

Sobre sus videos manifestando su adhesión al terraplanismo, dijo que "es posverdad", y justificó: Es parte de la batalla cultural que intentan ganar ellos. Construyen una verdad a raíz de una mentira”.

