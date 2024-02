Según Lilia Lemoine, Mauricio Macri perdió las elecciones porque se afeitó el bigote

lilia lemoine sobre macri.mp4

Seguidamente y, ante la mirada atónita de los conductores, señaló: "Ya no parecía que (Macri) estuviera gobernando para sus votantes, para la clase media, sino para quienes no iban a apoyar a todos los demás y menos en segundo término. Y así tuvimos kirchnerismo devuelta, entonces no hagamos lo mismo si queremos que pase algo diferente", pidió.

"Javier está haciendo algo diferente, hay que apoyarlo", concluyó, en apoyo al actual mandatario.