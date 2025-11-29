LLA sumó a otro diputado del PRO a su bloque: de quién se trata
El santafesino Alejandro Bongiovanni le confirmó a Cristian Ritondo que aceptó el ofrecimiento de LLA.
Luego de oficializar el arribo de la santafesina Verónica Razzini, La Libertad Avanza confirmó hoy la incorporación desde diciembre del también santafesino del PRO Alejandro Bongiovanni, quien de esta manera se convierte en el integrante número 94 del bloque libertario.
El diputado amarillo fue uno de los buscados por los libertarios para que empezara a formar parte de sus filas. Finalmente, tras días de coqueteo, este viernes Bongiovanni le comunicó su fuga al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.
Sangría de diputados
Desde que LLA se impuso en las elecciones legislativas logró seguir sumando integrantes a la bancada oficialista.
Unas horas antes, la senadora electa y futura jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, le daba la bienvenida a la diputada Razzini, ex líder del movimiento anti bloqueos, quien hasta el año pasado integraba la bancada del PRO.
La bancada presidida por Ritondo ya había quedado muy diezmada desde que ocho diputados nacionales cercanos a Patricia Bullrich, entre los que están en ejercicio y los electos, notificaron el salto desde el PRO a La Libertad Avanza.
Además, la diputada del PRO Silvia Lospennato confirmó que asumirá su banca en la Legislatura porteña y se descuenta que su reemplazo, la bullrichista Lorena Petrovich, también pasará a las filas del oficialismo.
Días atrás, el bloque oficialista había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de la Liga del Interior. Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier, quienes tiempo atrás abandonaron el bloque de la UCR.
Bajo este panorama, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria, con la expectativa de quedar como primera minoría y pueda designar al vicepresidente primero de la Cámara.
Patricia Bullrich ya juró como senadora pero su sucesora todavía no asumió en Seguridad
Aunque Patricia Bullrich ya juró como senadora nacional y se hizo cargo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) protagonizando algún escandalete en la cámara alta, su sucesora en el Ministerio de Seguridad todavía está en veremos, con lo cual esa dependencia está prácticamente acéfala.
Vale advertir, sin embargo, que la designada Alejandra Monteoliva ya tiene fecha de asunción como nueva ministra: será el próximo martes en el Salón Blanco de Casa Rosada donde, como es de práctica formal, le tomará juramento Javier Milei.
La dirigente del riñón de Bullrich tomará posesión del cargo formalmente varios días después de que la nueva jefa del bloque de senadores libertarios —a quien prometió conducir con mano de hierro—, realizara en las últimas horas un acto de despedida de quienes fueron sus subordinados en la sede ministerial de Recoleta.
