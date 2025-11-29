LLA sumó a otro diputado del PRO a su bloque: de quién se trata

Además, la diputada del PRO Silvia Lospennato confirmó que asumirá su banca en la Legislatura porteña y se descuenta que su reemplazo, la bullrichista Lorena Petrovich, también pasará a las filas del oficialismo.

Días atrás, el bloque oficialista había logrado concretar el desembarco de tres diputados nacionales de la Liga del Interior. Se trata del tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino José Federico Tournier, quienes tiempo atrás abandonaron el bloque de la UCR.

Bajo este panorama, la fuerza libertaria engrosa su tropa a 94 integrantes y quedó al borde de superar a Unión por la Patria, con la expectativa de quedar como primera minoría y pueda designar al vicepresidente primero de la Cámara.

Patricia Bullrich ya juró como senadora pero su sucesora todavía no asumió en Seguridad

Aunque Patricia Bullrich ya juró como senadora nacional y se hizo cargo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) protagonizando algún escandalete en la cámara alta, su sucesora en el Ministerio de Seguridad todavía está en veremos, con lo cual esa dependencia está prácticamente acéfala.

Vale advertir, sin embargo, que la designada Alejandra Monteoliva ya tiene fecha de asunción como nueva ministra: será el próximo martes en el Salón Blanco de Casa Rosada donde, como es de práctica formal, le tomará juramento Javier Milei.

La dirigente del riñón de Bullrich tomará posesión del cargo formalmente varios días después de que la nueva jefa del bloque de senadores libertarios —a quien prometió conducir con mano de hierro—, realizara en las últimas horas un acto de despedida de quienes fueron sus subordinados en la sede ministerial de Recoleta.