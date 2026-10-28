“Los Más buscados”: el Ministerio de Seguridad creó un programa para priorizar la captura de prófugos
Se establecerán criterios objetivos para calcular la peligrosidad de los prófugos, priorizando así las búsquedas más urgentes y eficientes en función de su riesgo para la sociedad.
El Ministerio de Seguridad Nacional ha implementado el programa "Los Más Buscados", que tiene como objetivo clasificar a los prófugos según su nivel de peligrosidad, priorizando así las búsquedas. Esta medida fue oficializada el miércoles mediante la Resolución 1089/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La cartera de Seguridad subraya que, debido a la creciente complejidad del crimen organizado y el alto número de personas prófugas o evadidas de la Justicia, es fundamental desarrollar herramientas modernas y eficientes que faciliten su localización, identificación y captura, enfocándose en aquellos casos que representen un mayor riesgo para la seguridad pública.
La nueva herramienta será alimentada de manera permanente con información del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Programa Nacional de Recompensas y otras bases oficiales. Además, el Ministerio de Justicia fue invitado a aportar los registros disponibles sobre antecedentes penales, rebeldías y órdenes de captura vigentes a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
Según la norma, el sistema deberá clasificar los casos a partir de criterios técnicos y variables objetivas. Entre ellas figuran la gravedad de los delitos imputados o por los que existan condenas, las penas previstas o aplicadas, los antecedentes de reincidencia y el eventual vínculo con organizaciones criminales.
De acuerdo con lo que fija el anexo de la normativa, el sistema automatizará la clasificación de prófugos y evadidos según su nivel de peligrosidad. También prevé que la Mesa de Evaluación defina, valide y actualice los parámetros objetivos para ese cálculo. La resolución no publica la fórmula específica ni el peso que tendrá cada variable, ni identifica a las personas que integrarán inicialmente la nómina de mayor prioridad.
El Ministerio sostuvo que la iniciativa responde a la necesidad de contar con mecanismos de localización e identificación más coordinados frente al crimen organizado y al número de personas que se encuentran fuera del alcance de la Justicia.
La resolución también dispone la creación de una Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas, que funcionará dentro del flamante programa. Esta área tendrá como función analizar los casos y contribuir a la definición de prioridades. De ese modo, la información reunida por las distintas dependencias y fuerzas deberá convertirse en decisiones sobre los objetivos de búsqueda y recaptura.
El espacio estará integrado por representantes de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Subsecretaría de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales.
La Mesa de Evaluación de Casos de Personas Prófugas y Evadidas tendrá las siguientes funciones:
- Definir criterios y parámetros objetivos para la realización del cálculo de peligrosidad de las personas prófugas y evadidas, y validar las ya definidas.
- Recolectar y sistematizar información que permita dar con el paradero de las personas incluidas en el Programa Los Mas Buscados.
- Elaborar informes estadísticos y de gestión periódicos.
- Revisar y actualizar los criterios y parámetros utilizados para el cálculo de peligrosidad en función de los logros alcanzados y de las transformaciones permanentes en materia delictiva.
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