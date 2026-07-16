Paraguay: el ejemplo del Gobierno para permitir la masiva extranjerización de tierras rurales
El oficialismo volvió a fracasar en su intento de aprobar la inviolabilidad de la propiedad privada, que libera el territorio a su adquisición por extranjeros.
Como se sabe, el Gobierno Nacional envió al Congreso el proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada, que iba a ser debatido este jueves pero, ante la falta de votos en el Senado para avanzar con su debate y eventual aprobación, el propio oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Fue Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta, quien solicitó la prórroga luego de que su tratamiento fuera postergado en ocasiones anteriores debido a que los libertarios no logran convencer ni siquiera a sus aliados más fieles a raíz de la polémica desatada alrededor de uno de los puntos principales del proyecto: la extranjerización de tierras rurales.
Qué implica el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se trata de una iniciativa que, por un lado, cambia aspectos relacionados con derechos de propiedad pero, por otro, permite la extranjerización masiva de tierras rurales, hasta ahora limitada a un 15% por la vigente Ley 26.737, promulgada en diciembre de 2011.
Este último es el aspecto con más cantidad de opiniones encontradas, incluso entre gobernadores que, más allá de seguridad jurídica que brinda el proyecto, advierten sobre los riesgos de extranjerización de recursos estratégicos como la tierra.
Ante esta situación, el Gobierno introdujo modificaciones al proyecto original elaborado por Sturzenegger, delegando a las provincias una intervención clave en las eventuales operaciones de compraventa, debiendo cada distrito autorizarlas o no dentro de sus territorios.
Por otro lado, en las zonas de frontera dichas operaciones tendrán un tratamiento diferente: la compra de extensiones rurales ubicados en esas áreas por parte de extranjeros requerirá una aprobación conjunta entre los gobiernos provinciales y el nacional, lo que habría abierto las puertas para la aprobación del proyecto anarcocapitalista.
Sin embargo, el proyecto que elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras rurales salvo cuando la adquisición sea por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, tampoco pasó el filtro de este jueves en el Senado.
Cómo es la legislación en países limítrofes
En Brasil las operaciones de compra y venta de tierras rurales son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), encargado de controlar el cumplimiento de los límites existentes para compradores extranjeros.
Por ejemplo, la ley establece que la propiedad extranjera no puede superar el 25% de la superficie de un municipio, precisando que los compradores de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 10% de ese territorio.
En cuanto a Uruguay, no existen prohibiciones para que extranjeros compren tierras rurales, pero la normativa vigente obliga a identificar a los accionistas de las sociedades titulares de los inmuebles y garantizar su trazabilidad.
Paraguay es el ejemplo que la gestión de Javier Milei tuvo en mente para elaborar el proyecto que modifica el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (Ley 26.737).
En el país vecino no hay límites para que los extranjeros adquieran tierras rurales, y en la actualidad se calcula que entre el 14% y el 19% del total de su territorio pertenece a propietarios de otros países, porcentaje que se eleva al 60% en zonas fronterizas, especialmente por inversiones provenientes de Brasil.
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