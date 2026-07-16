Paraguay: el ejemplo del Gobierno para permitir la masiva extranjerización de tierras rurales

Por otro lado, en las zonas de frontera dichas operaciones tendrán un tratamiento diferente: la compra de extensiones rurales ubicados en esas áreas por parte de extranjeros requerirá una aprobación conjunta entre los gobiernos provinciales y el nacional, lo que habría abierto las puertas para la aprobación del proyecto anarcocapitalista.

Sin embargo, el proyecto que elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras rurales salvo cuando la adquisición sea por parte de Estados extranjeros y de empresas con participación estatal extranjera, tampoco pasó el filtro de este jueves en el Senado.

Cómo es la legislación en países limítrofes

En Brasil las operaciones de compra y venta de tierras rurales son supervisadas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), encargado de controlar el cumplimiento de los límites existentes para compradores extranjeros.

Por ejemplo, la ley establece que la propiedad extranjera no puede superar el 25% de la superficie de un municipio, precisando que los compradores de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 10% de ese territorio.

Las tierras rurales son consideradas un recurso esencial.

En cuanto a Uruguay, no existen prohibiciones para que extranjeros compren tierras rurales, pero la normativa vigente obliga a identificar a los accionistas de las sociedades titulares de los inmuebles y garantizar su trazabilidad.

Paraguay es el ejemplo que la gestión de Javier Milei tuvo en mente para elaborar el proyecto que modifica el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (Ley 26.737).

En el país vecino no hay límites para que los extranjeros adquieran tierras rurales, y en la actualidad se calcula que entre el 14% y el 19% del total de su territorio pertenece a propietarios de otros países, porcentaje que se eleva al 60% en zonas fronterizas, especialmente por inversiones provenientes de Brasil.