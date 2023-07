Luis Lacalle Pou cruzó a Alberto Fernández por sus dichos sobre el agua en Uruguay

Consultado por esta frase, el mandatario de Uruguay dijo que las afirmaciones de su par argentino "pueden ser por dos razones, mala intención o por ignorancia", además dijo que si Fernández quiere obtener información correcta de lo ocurre solamente tiene que "mirar en internet".

En este contexto, Lacalle Pou remarcó que tuvo una conversación con el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, sobre este tema y que el canciller habló con el presidente argentino para explicarle la real situación que afronta el país.

"No descartamos la ayuda, la aceptamos, la tenemos por las dudas. La agradecemos y la reconocemos".



Uruguay no descartó la ayuda del Gobierno argentino

Luis Lacalle Pou aclaró que no se descartó la ayuda ofrecida por el Gobierno argentino si no que la dejaron en "stand by", ya que toda ayuda sirve.

"Sin desmerecer la ayuda, porque en este momento todo sirve, entre lo que consume Montevideo y parte de la zona metropolitana por día, esta ayuda es ínfima. Todo suma, todo sirve, la agradecemos, la reconocemos, la aceptamos y la respuesta fue un stand by por si en algún momento la necesitamos", explicó Lacalle Pou.

En el documento que emitió el Gobierno argentino se ofrece poner a disposición una planta potabilizadora móvil con una capacidad de producción de 1.700 sachets de medio litro por hora, así como el desplazamiento de un oficial y tres suboficiales para operar la maquinaria.

Asimismo, también acerca la posibilidad de enviar un buque de la Armada Argentina del tipo “Aviso” con cisterna de 200 toneladas discapacidad de agua provista por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). A esto podría sumarse también agua embotellada o en tanques, pero estaría sujeto a una disponibilidad de envases que todavía no fue confirmada.