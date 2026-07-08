Natalia de la Sota denunció a Mario Lugones por incumplimiento de un fallo sobre discapacidad

Según expone la diputada, ese plazo ya expiró sin que las medidas ordenadas fueran implementadas, razón por la cual decidió avanzar con una denuncia penal contra el titular de la cartera sanitaria. En el escrito presentado ante la Justicia Federal, sostiene que la falta de cumplimiento de la resolución afecta directamente a personas que dependen de esas prestaciones para acceder a tratamientos, medicamentos, rehabilitación y otros servicios esenciales vinculados con su atención médica.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones

La legisladora también difundió públicamente la decisión a través de sus redes sociales, donde reiteró que el incumplimiento de la sentencia constituye una situación que no puede prolongarse. "Presenté una denuncia contra el Ministro de Salud de la Nación por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad, ordenado por la sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo", escribió.

En el mismo mensaje amplió sus críticas hacia la administración nacional y sostuvo: "El Gobierno de Milei no solo desfinancia los programas destinados a las personas con discapacidad, sino que también se niega a cumplir con las leyes y las decisiones de la Justicia". Finalmente, cerró su publicación con un mensaje de fuerte tono político al afirmar: "Todo tiene un límite. No vamos a ser indiferentes".

Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar la presentación realizada por la diputada y determinar si existen elementos suficientes para impulsar una investigación sobre el presunto incumplimiento de la sentencia judicial. Mientras tanto, el eje del reclamo continúa siendo la ejecución del fallo que ordenó restablecer los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad alcanzadas por los programas nacionales involucrados.