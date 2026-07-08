Natalia de la Sota denunció a Mario Lugones por incumplimiento de un fallo sobre discapacidad
La diputada nacional presentó una denuncia penal en la Justicia Federal de Córdoba contra el titular del Ministerio de Salud.
La diputada nacional Natalia de la Sota presentó este miércoles una denuncia penal en los Tribunales Federales de Córdoba contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, al considerar que incumplió una resolución judicial vinculada con las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
La presentación apunta a que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que, según sostiene la legisladora, no se ejecutara una sentencia que ordenaba normalizar los pagos correspondientes a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad incluidos en los programas Incluir Salud y PAMI.
De acuerdo con la denuncia, el objetivo es que el Gobierno nacional cumpla de manera efectiva con la resolución emitida por la Justicia y restablezca las prestaciones que, según afirma, continúan sin regularizarse pese a la existencia de una orden judicial. Al anunciar la medida, cuestionó con dureza la política oficial en materia de discapacidad y aseguró que el Ejecutivo mantiene una conducta que perjudica a uno de los sectores más vulnerables.
"El Gobierno insiste en desfinanciar y no cumplir con los programas para las personas con discapacidad", manifestó la legisladora al referirse a los motivos que impulsaron la presentación judicial.
La denuncia tiene origen en un amparo colectivo que había sido promovido para reclamar la continuidad de las prestaciones y los pagos destinados a personas con discapacidad. Como resultado de ese proceso, el juez federal Hugo Vaca Narvaja dictó una sentencia mediante la cual ordenó regularizar la situación y estableció un plazo concreto para que el Estado nacional cumpliera con esa obligación.
Según expone la diputada, ese plazo ya expiró sin que las medidas ordenadas fueran implementadas, razón por la cual decidió avanzar con una denuncia penal contra el titular de la cartera sanitaria. En el escrito presentado ante la Justicia Federal, sostiene que la falta de cumplimiento de la resolución afecta directamente a personas que dependen de esas prestaciones para acceder a tratamientos, medicamentos, rehabilitación y otros servicios esenciales vinculados con su atención médica.
La legisladora también difundió públicamente la decisión a través de sus redes sociales, donde reiteró que el incumplimiento de la sentencia constituye una situación que no puede prolongarse. "Presenté una denuncia contra el Ministro de Salud de la Nación por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad, ordenado por la sentencia del Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba en el marco de un amparo colectivo", escribió.
En el mismo mensaje amplió sus críticas hacia la administración nacional y sostuvo: "El Gobierno de Milei no solo desfinancia los programas destinados a las personas con discapacidad, sino que también se niega a cumplir con las leyes y las decisiones de la Justicia". Finalmente, cerró su publicación con un mensaje de fuerte tono político al afirmar: "Todo tiene un límite. No vamos a ser indiferentes".
Ahora será la Justicia Federal la que deberá analizar la presentación realizada por la diputada y determinar si existen elementos suficientes para impulsar una investigación sobre el presunto incumplimiento de la sentencia judicial. Mientras tanto, el eje del reclamo continúa siendo la ejecución del fallo que ordenó restablecer los pagos y garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad alcanzadas por los programas nacionales involucrados.
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