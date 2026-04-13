Luis Majul se desmintió a sí mismo y negó una tajante medida económica de Luis Caputo: "Me equivoqué"

En ese mismo mensaje, se encargó de aclarar que la exigencia no provino del Palacio de Hacienda, sino que fue directamente Manuel Adorni quien "pidió a los ministros un plan de ajuste del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital". Según detalló, este exigente esquema financiero deberá estar confeccionado y listo para el próximo 30 de abril.