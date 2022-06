Amigo de Macri contra Elisa Carrió: "no tiene escrúpulos"

“Carrió y una parte de Juntos por el Cambio apelan nuevamente a herramientas difamatorias con el objetivo de ensuciar a sus adversarios políticos. Lo hicieron durante las PASO 2021 desde una de sus listas y ahora lo hace una de sus referentes", sostuvo.

"Carrió vuelve a demostrar su falta de escrúpulos con tal de hacer daño y recuperar algo de la centralidad política y mediática que supo tener", agregó el diputado por La Libertad Avanza.

Además, remarcó que los dichos van contra el IHRA (Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto), tratado internacional del cual Argentina forma parte y apunta contra la negación y distorsión del Holocausto.

Por último cerró con un fulminante mensaje para la dirigente de Juntos por el Cambio: "Ella no tolera su falta de protagonismo en los últimos tres años. No soporta haber quedado reducida a una posición marginal en la consideración de la sociedad. Quizás podría hacer alguna autocrítica, ya que durante 30 años ocupó cargos públicos y no hizo ningún aporte para que los argentinos vivamos mejor. Es parte del problema".