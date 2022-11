Antes de viajar a Qatar Macri vaticinó, una vez más, el fin del kirchnerismo

cristina kirchner acto día de la militancia

"Que ella (por la Vicepresidenta) diga que 'cuando estábamos gobernando nosotros estábamos mejor' es un loquero, me duele la cabeza. Hay que hacer un esfuerzo para no enloquecer", sostuvo Macri a modo de respuesta y consideró que los dichos de la ex mandataria son "otro capítulo de la Argentina de la insensatez".

En cuando a cuál será su rol en los próximos comicios, contestó que su "convicción" es "defender ciertas ideas" pero aseguró no estar convencido de que sea él quien "deba liderarlas" con una postulación presidencial de Juntos por el Cambio.

En ese tramo de la entrevista, el fundador del PRO aseguró que la coalición opositora hoy cuenta con "dos candidatos muy fuertes y firmes dentro del PRO que transmiten su vocación de hacer un cambio", en referencia a Rodríguez Larreta y Bullrich, mientras que "el radicalismo tiene dos o tres", por los representantes de la UCR con aspiraciones de competir en las PASO.

Macri.jpg

"El objetivo es que todos vayan creciendo y darles espacio para que lo hagan", amplió.

Consultado sobre los distintos estilos de Rodríguez Larreta y Bullrich, aseguró que "no es lo mismo (que gane uno u otro) porque cada uno tiene su estilo".