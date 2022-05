Mauricio Macri no quiere ni a su papá: fuerte crítica a su su padre fallecido

Y agregó: "No te corrompe si vos sos un tipo equilibrado, bien rodeado, bien afectivamente, con una buena familia, con buenos amigos..".

Mauricio Macri y Franco Macri Mauricio Macri y Franco Macri

"Yo no cambié pero he visto mucha gente que cambió, empezando por mi padre que el poder lo desequilibró, lo llevó a construir un conjunto de empresas increíbles y después él terminó destruyendo gran parte de lo que había hecho por la falta de equilibrio", apuntó Macri sobre su padre, quién por estar fallecido no puede defenderse de este ataque.

Además, Macri no solo habla de un Franco Macri desequilibrado, si no que marca que no tenía una buena familia en la que rodearse, caso extraño, porque él mismo fue presidente y parte de los directores de las empresas que manejaba su papá.

Macri habló en el canal TN, en una entrevista pautada y en la que estaba claramente coucheado y en un momento se fue de libreto, porque mientras hablaba del desequilibrio de su padre lo comparó con lo que sucede con Vladimir Putin: "le falta estar rodeado de un buen equipo".