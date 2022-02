Piden imputar a Macri e indagar a Vidal por la Gestapo antisindical

En un escrito firmado por Medina junto a su abogado César Albarracín, se pidió la indagatoria de Vidal, Villegas, y los ex funcionarios provinciales Adrián Grassi, Roberto Gigante, el intendente de La Plata Julio César Garro, el senador Juan Pablo Allan, el ex director de jurídicos de la AFI macrista Juan Sebastián De Stefano, los ex AFI Darío Alberto Biorci, y Diego Luis Dalmau Pereyra y empresarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia.

Pidió además que se amplíe la imputación del caso a Mauricio Macri; Gustavo Arribas, Silvia Majdalani; Gerardo Martínez; Federico Salvai; Gustavo Ferrari y el Procurador Julio Conte Grand.

En su presentación Medina recordó que en la reunión desarrollada el 15 de junio del año 2017, los intervinientes “se pusieron de acuerdo para concretar un complot destinado a encarcelar ilegítimamente a Juan Pablo Medina y a María Fabiola (García, esposa de Pata), junto a otros dirigentes sindicales de la UOCRA Seccional La Plata, familiares y allegados”.

“El acuerdo contaría no sólo con la participación y actuación directa de los presentes, sino también con el acompañamiento y coordinación de las máximas autoridades a cargo de los Gobiernos Nacional y Provincial, de quienes partía la decisión de encarcelarnos, así como con el compromiso de los jueces y fiscales que habrían de intervenir, sobre quienes se presionaría, influiría o con quienes se acordaría para garantizar el éxito del objetivo propuesto”, señala la presentación ante el juez Ernesto Kreplak de La Plata.

Esa reunión en la sede CABA del Banco Provincia “no fue un hecho aislado y mucho menos un encuentro contingente, sino uno de los múltiples actos ejecutados por los intervinientes en cumplimiento de un plan delictivo complejo y sostenido en el tiempo” advirtieron Medina y su abogado al reseñas distintas reuniones previas y posteriores a aquella.

Las reuniones fueron además en la AFI, en la Casa Rosada y en Olivos.

El informe remitido por Presidencia de la Nación aporta también datos que se relacionan con los dichos de Villegas durante la reunión, en el sentido de que existía una decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial para concretar el plan.

De hecho, el informe da cuenta, entre otros, del ingreso de Villegas a Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, lo que se reiteraría el 24 de agosto, el 23 de noviembre y los días 20 y 26 de diciembre. En el encuentro de agosto, por su parte, coincidió con la ex Gobernadora María Eugenia Vidal, quien ingresó y egresó en el mismo horario que su Ministro de Trabajo.

De acuerdo a la presentación, otros elementos de relevancia surgen del análisis de la agenda del ex Ministro de Trabajo. En ella constan cuatro reuniones con el Juez Luis Armella, quien estuviera a cargo de una de las investigaciones penales formadas -entre otros- contra Juan Pablo Medina y su esposa María Fabiola García. La primera que aparece registrada en ese documento data del 24 de agosto de 2017, fecha que se correlaciona -por un lado- con un acto procesal importante concretado por el ex Ministro en el expediente y -por el otro- con el ingreso ya referenciado de Villegas y Vidal a Casa Rosada.

La segunda de las visitas al Juzgado Federal de Quilmes data del 5 de septiembre de 2017, concretada cuando el proceso judicial se encontraba en pleno trámite investigativo y próximo a que se concretaran las detenciones. Coincidencia de esta visita al Juzgado con los actos procesales que se iban a desarrollas ese día. La tercera reunión con el Juez Armella data del 18 de octubre de 2017 y la última del 13 de noviembre.

“En suma, como puede advertirse hasta aquí, los funcionarios involucrados y los empresarios se reunieron en forma sistemática para llevar adelante acciones vinculadas a UOCRA La Plata. De hecho, si se pone el caso de Villegas, por mencionar sólo uno, se advertirá que en el corto periodo de ocho meses registra cinco (5) reuniones en Casa Rosada; dos (2) en la AFI, una (1) en Banco Provincia; cuatro (4) en el Juzgado Federal de Quilmes; y dieciocho (18) en Ministerio y otras sedes, lo que totaliza un mínimo de treinta (30) encuentros”, concluyó Medina.

En la causa consta la documentación acompañada por las autoridades del Banco Provincia, que permite corroborar el desarrollo de la reunión del 15 de Junio de 2017 y, en especial, la reserva de la Sala Zoom para los días 14 y 16, que podría correlacionarse con el acondicionamiento del espacio mediante la colocación de cámaras y micrófonos.

Medina destacó que a partir de la lectura de los correos electrónicos enviados por los empleados de la entidad para la reserva del salón, “se advierte asimismo que el pedido provino de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, lo que motivó el desplazamiento de las reservas previas para el Gerente General y uno de los Gerentes del Banco”.

La presentación encuadra los hechos en el delito de asociación ilícita, falso testimonio agravado, falsificación y uso de instrumento público, espionaje ilegal, privación ilegítima de la libertad agravada y abuso de autoridad. También puede existir prevaricato, en modalidad autoría mediata o instigación, agregó.

Sobre el ex Subsecretario de Justicia Adrián Grassi, Medina consignó que uno de los empresarios presentes en la reunión lo menciona como el “factotum” del armado. Expuso que tiene experiencia como ex Fiscal. En la propia reunión menciona junto a Villegas que ya estaba trabajando sobre las “declaraciones individuales”, “que no son otra cosa que los testigos de identidad reservada que aparecen luego por doquier”.

En la presentación se hace referencia a la testimonial de Hugo Alconada Mon y que su investigación sobre el tema lo llevó a ventilar la existencia de la reunión del Banco Provincia mucho antes de que ésta se conozca públicamente ( “La raíz de todos los males”, página 168, ratificada en esta causa por el autor). “Bajo este prisma, merece plena credibilidad su afirmación relativa a que fue María Eugenia Vidal quien tomó intervención directa para conseguir el beneplácito del Secretario General de la Uocra, Gerardo Martínez, para ir contra el “Pata” Medina”.