Macrismo explícito en La Nación: revelan cuánto estudió Macri para jugar al bridge

El segmento comenzó con un comentario de la periodista macrista Débora Plagger: "la reaparición hoy -por el luns- de Macri muestra que tienen intenciones de participar activamente".

En ese momento "copa la parada" Viale: "me parece que tiene la cabeza puesta en el año que viene, nadie se cree eso del bridge...".

En ese momento Viale le cede la palabra al ex prensero del grupo terrorista que copó el regimiento de la Tablada en los '80, Alfredo Leuco, quien subió la apuesta y se llevó, probablemente, el premio al empleado macrista de la semana: "Vos sabés que lo de bridge no es un tema menor, yo no sé si conocen de donde viene su fanatismo -el de Macri- pero es extraordinario -sic-".

"Es la famosa -prosiguió Leuco- derrota al padre. Franco (Macri) era un gran jugador de bridge pero vamos a decirlo con respeto, lo humillaba a Mauricio Macri prácticamente en todas sus actividades. Mauricio humillaba por el viejo, se puso un profesor -de bridge aparentemente- ayudado por su madre y estudió horas y horas hasta que pudo derrotarlo". Si, dijo eso al aire.

“Aprovechando la cuarentena estudié seis horas de bridge por día”, aseguró Macri en diálogo con Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

"Yo siempre pienso que cuando uno es joven tiene que seguir estudiando", indicó y aseguró que descubrió el juego de naipes a los 15 0 16 años "leyendo una biografía de Gandhi". "El decía que practicar bridge ayudaba para la vida, ayudaba a razonar", continuó Macri.

La semana pasada, Macri participó del Campeonato Mundial de Bridge, junto al mismo equipo con el que el año pasado ganó el Campeonato Sudamericano en Chile.

El Bridge, dijo en esa oportunidad, es un deporte olímpico desde 1999 “que exige la misma dedicación y valores que cualquier otro: entrenamiento intenso, competitividad, fortaleza psicológica, destrezas específicas, resistencia, y, muy especialmente en este caso, estudio sistemático de jugadas y respeto a las reglas y al rival”.

Asimismo, explicó que se trata de “un juego complejo comparado muchas veces con el ajedrez” que exige dedicación y aprendizaje continuo, del cual se disfruta mucho “estudiando y aprendiendo cosas nuevas”.