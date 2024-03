Malena Galmarini defendió a los jubilados y se cruzó con Caputo y con Nik

Tras esto, Galmarini cargó contra el ministro de Economía: “¡No, Caputo, no! No es un tema administrativo. Son personas que trabajaron toda su vida, que necesitan sus haberes para comer”.

“¿Pueden pagar sus remedios en dos cuotas administrativas? ¿Y el alquiler? ¿Y la luz? ¿Y los huevitos de Pascuas para sus nietos? Desde De la Rúa que no se pagaba la jubilación/pensión en cuotas. ¡Caradura! Te estás mandando una tremenda transferencia de ingresos de pobres a ricos, a la verdadera casta: tus jefes en los negociados”, siguió Malena.

A este tuit respondió Nik, famoso creador de Gaturro, con una chicana hacia la extitular de AySa: “Malena, ¿te quedó algún sillón de la Quinta de Olivos para comprarte en 2 cuotas?”.

Ante esto, Galmarini lo cruzó con un extenso mensaje: “Qué pasa plagiador, ¿no te animás a arrobarme? Sabía que eras tan mala persona como para robarte el trabajo ajeno; no creí que te daban las bolas para reírte de nuestros jubilados/as y pensionados/as que van a cobrar desdoblado después de 20 años. Se ve que para cobrar te piden muestras de sadismo explícitas. No tengo muebles, pero quise vender la colección de Gaturro de mis hijos y no tengo novedades!!! Me la comprarías vos???”.

