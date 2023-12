Fuerte cruce de Malena Galmarini con Nik: "Pedile perdón a Garfield"

Ante ese comentario, el humorista le escribió metiendose con Galmarini y su familia por una vieja disputa. "Si, Malena. Querías ser PRIMERA DAMA. Vos, tu marido y tu hijo me llenaron la casa de cartas documento. Y Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y su abogado Alejandro Higa, también, todos íntimos de la familia Massa. Toneladas de cartas documento. Ah, y Nicolás Fernández y Christian Ruggeri, dueños de la firma OFF SHORE “Be Smart Mobile”, los que armaron la “empresita” para que tu hijo fuera al mundial… me mandaron INTIMACIONES desde EEUU".

Qué pena en que te convertiste. No sé si por odio, si por frustración o solo por plata.

Te voy a llenar de cartas documento mientras sigas mintiendo, hostigando, descargando tu veneno sobre mi familia.

Te metiste con mi hijo cuando todavía era menor de edad. Pero ahora, que tiene…

Luego dijo: "¿Sabés la cantidad de argentinos en EEUU que me escribieron estos meses contando cómo estos pseudo empresarios Nico Fernández y “Coco” Ruggeri se JACTABAN de los VÍNCULOS que tenían con Massa, fanfarroneando de los negocios que iban a hacer con el Estado, si ganaba Sergio??? Entonces, SÍ. QUERÍAS SER PRIMERA DAMA, y tu MARIDO VIVIÓ OBSESIONADO CON SER PRESIDENTE aún a costa de incendiar el país, y si, y tu hijo con sus amigos querían viajar al mundial en el avión privado del Rey del Cloro, sí"

"Y siempre todo “armado” con sponsors estatales, con negocios para amigos, con contratos amañados por Chiqui Tapia, siempre con el dinero del Estado, y queriendo liquidar a los que pensamos distinto CON LOS AMIGOS DE LOS MEDIOS, como Daniel y Pamela… Y SÍ, QUERÍAS SER PRIMERA DAMA porque me lo confirmaron 2 personas de tu círculo cercano. Que lo repetías como un MANTRA a sottovoce, en voz baja, como algo que ya era INEVITABLE. Ay Dios, y encima, Malena, estas 2 personas… ME PARECE QUE NO QUEDARON CON UN BUEN RECUERDO DE VOS", disparó el dibujante.

La respuesta de la ex funcionaria no tardó en llegar: "Qué pena en que te convertiste. No sé si por odio, si por frustración o solo por plata. Te voy a llenar de cartas documento mientras sigas mintiendo, hostigando, descargando tu veneno sobre mi familia. Te metiste con mi hijo cuando todavía era menor de edad. Pero ahora, que tiene 18, sigue siendo un adolescente al que voy a defender con uñas y dientes".

Y continuó: "No me importan tus mentiras cargadas de tus fracasos. No me importa tu lloriqueo victimizado. Nunca me metí con los hijos de nadie. No permito que te metas con los míos, ni vos ni nadie. El problema no son tus opiniones sino tus juicios y tu mentiras. En la vida se puede evitar cualquier cosa, menos las consecuencias. Ya no van las cartas documento, ahora avanza la causa. Decí lo que quieras en Twitter. Pero tendrás que defenderte en la justicia, como cualquiera. Y de paso, pedile perdón a Garfield que siempre fue más lindo y más vivo que Gaturro!".