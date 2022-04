Gravísima revelación: afirman que ministro de Macri "estaba borracho" cuando cerró un polémico acuerdo por Malvinas

Según publica el sitio inglés, "Duncan señala que el 12 de septiembre, su primer día en la ciudad, se reunió con el 'excelente' nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent".

“Bajo la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores”, cuenta el ex funcionario inglés.

botellas de vino

“Fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas; por millones de razones se requiere la cooperación de Argentina para cualquier conexión que pase por tierra firme”, añadió Duncan.

“A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”, sentenció.

¿Macrista borracho?

Foradori y Carrio.jpg

Al día siguiente, el 13 de septiembre, Duncan escribió, según publica el medio inglés: “Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados”.

Carlos Foradori le rechazó al medio inglés los dichos de Duncan, quien no tendría por qué mentir sobre este tema, que a la postre, le sirvió -y mucho- a los intereses de su país.

El funcionario macrista afirma que no pudo llegar a un acuerdo porque “cada tema analizado en la declaración necesitaba ser validado posteriormente en acuerdos formales”, que luego llegaron, declaración que no tiene por qué desmentir si estaba borracho o no.

Por su parte, el extrovertido ex embajador Mark Kent, quien ahora es director ejecutivo de la Asociación del Whisky Escocés, no respondió a las preguntas de Declassified sobre la noche de septiembre de 2016 en la bodega de su embajada.

El acuerdo PRO Inglaterra

navitas petroleum malvinas extremo sur2.jpg Foto gentileza Extremo sur

¿Qué negoció Carlos Foradori? El funcionario macrista negoció un acuerdo ampliamente criticado con Gran Bretaña en 2016, en que Argentina aceptó "eliminar todos los obstáculos" para desarrollar depósitos de petróleo alrededor de las Islas Malvinas y agregar "más enlaces aéreos" desde terceros países.