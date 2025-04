Manuel Adorni cruzó fuerte a Cristina Kirchner por hablar de devaluación: "Dice cualquier estupidez"

En ese sentido, criticó las declaraciones de Cristina Kirchner quien sostuvo que hubo presiones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que la medida significó una devaluación: “El kirchnerismo, pero Cristina en particular, dice cualquier estupidez porque está absolutamente desenfocada. La devaluación del 30% no ocurrió ni va a ocurrir. Evidentemente está muy mal asesorada”.

“A Cristina no le prestamos atención. Es un personaje que ha tenido mucho poder y ha sido sin dudas uno de los más relevantes, pero hoy es absolutamente marginal. No entiende lo que está pasando en Argentina y dice cualquier cosa. Que se divierta escribiendo tuits”, lanzó el vocero con dureza.

El vocero también respondió a los cuestionamientos del expresidente Mauricio Macri, quien advirtió sobre tensiones entre La Libertad Avanza y el PRO: "Lo que dice Macri es una percepción que tiene él. Nos cansamos de decir que el problema es con el kirchnerismo, con el populismo y la miseria no con el PRO, de ninguna manera. Pero entendemos que no son la herramienta para batallar contra el kirchnerismo, como no lo fueron antes. En 2023 la gente no los eligió porque sabía que habían hecho las cosas mal”, afirmó en declaraciones a Radio Mitre.

En esa línea, defendió a la secretaria de la presidencia Karina Milei al sostener que “la están demonizando por un proceso donde la gente elige. Están confundiendo la batalla, que es contra el kirchnerismo".