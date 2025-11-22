Manuel Adorni hizo su "resumen de la semana de nuestra querida Argentina"
El flamante jefe de Gabinete parece no olvidar su anterior rol de vocero presidencial y pasó a enumerar los hechos que, según el funcionario, son destacables.
Manuel Adorni utilizó las redes sociales para hacer un “resumen de la semana de nuestra querida Argentina”, según su propia expresión, donde vuelve a retomar su antiguo rol de vocero presidencial, que le dio tanta fama mediática.
Entre los hechos destacados por el actual jefe de Gabinete de Ministros aparecen sumariamente el superávit financiero de octubre, la licitación de rutas nacionales para dejarlas en manos privadas, el récord en la producción de petróleo gracias a Vaca Muerta y la realización del “Argentina Week” en Nueva York, entre otros puntos y promesas todavía incumplidas por la gestión libertaria.
La semana de Manuel Adorni
“Entre muchas otras cuestiones, este es el resumen de la semana en nuestra querida Argentina”, anuncia Manuel Adorni antes de enumerar:
- El superávit financiero de octubre fue de $517.672 millones.
- La inflación mayorista de octubre fue de 1,1%.
- Gendarmería Nacional incautó 9.800 kilos de droga, el mayor cargamento secuestrado al narcotráfico en la historia del país.
- La Secretaría de Transporte va a comprar 43 nuevos trenes para reemplazar formaciones con 50 años de antigüedad.
- El Gobierno eliminó las retenciones a los aceites y grasas lubricantes y va a quitar las que se aplican al petróleo convencional.
- El Ministerio de Economía inició la licitación de 1.800 kilómetros de rutas al sector privado: la RN 3, la RN 5, la Autopista Ricchieri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas, entre otras.
- El Instituto Nacional de Yerba Mate ya no va a fijar precios.
- En octubre, Argentina logró la mayor producción de petróleo de su historia y, en solo 10 meses, tuvo un superávit energético mayor que el de todo el 2024.
- Nuestra embajada en los Estados Unidos organizará el "Argentina Week" en Nueva York, un evento que mostrará las oportunidades que abre esta nueva etapa del país al mundo. Participará el Presidente junto a otros líderes mundiales.
“Dios bendiga a la República Argentina. Que tengan un excelente fin de semana. Fin”, concluye el funcionario su publicación de este sábado en la red social X.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario