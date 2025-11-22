Manuel Adorni hizo su "resumen de la semana de nuestra querida Argentina"

Entre los hechos destacados por el actual jefe de Gabinete de Ministros aparecen sumariamente el superávit financiero de octubre, la licitación de rutas nacionales para dejarlas en manos privadas, el récord en la producción de petróleo gracias a Vaca Muerta y la realización del “Argentina Week” en Nueva York, entre otros puntos y promesas todavía incumplidas por la gestión libertaria.