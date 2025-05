Manuel Adorni destacó el discurso de Cristina Kirchner y sorprendió a los libertarios: "Sentido común"

"Hablan de 50 millones de pesos por mes... y muchos compañeros y periodistas hablaron de narcotráfico. Muchachos: es joda, no es serio, no existe, critiquemos por otras cosas pero no hablemos boludeces. Si nosotros salimos en la TV y hablar de que con 50 millones de pesos van a lavar el narcotráfico, se nos van a matar de risa los narcos de Puerto Madero, Nordelta, Rosario...", sentenció la presidenta del PJ.

cristina narco

Este tramo fue compartido por el flamante legislador porteño electo de La Libertad Avanza (LLA), con un comentario positivo. "A puro sentido común. Fin", escribió.

Si bien Adorni se caracteriza por sus posteos irónicos y provocadores, en este caso pareció genuinamente apoyar la versión de la expresidenta. Salvo que efectivamente piense que las políticas del Gobierno libertario favorecen el narcotráfico.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1926769483823067580&partner=&hide_thread=false A puro sentido común. Fin. pic.twitter.com/yxNFoxJdxC — Manuel Adorni (@madorni) May 25, 2025