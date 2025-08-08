Migraciones descubrió la verdadera identidad de Julian Peh, el "empresario fantasma" vinculado al caso $LIBRA

De hecho, Peh Chyi Haur es el CEO de KIP Protocol, una plataforma descentralizada que se presenta como una herramienta para que desarrolladores, creadores de modelos y propietarios de datos puedan monetizar activos de inteligencia artificial en el entorno Web3.

Al principio del caso $LIBRA, cuando todavía existía el tuit ya borrado de Milei, la empresa de Peh celebró el proyecto. Luego se llamó a silencio, pero la justicia de Estados Unidos igual lo tiene en la mira.