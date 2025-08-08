Migraciones descubrió la verdadera identidad de Julian Peh, el "empresario fantasma" vinculado al caso $LIBRA
Se presenta como CEO de la firma KIP Protocol. Quién es este joven de Singapur que tiene una foto con Javier Milei sacada en el Hotel Libertador.
Ostenta el cargo de CEO de la firma KIP Protocol, pero no se sabe bien qué hace. Cuando estuvo en el país, entre el 16 y el 20 de octubre de 2024, se presentó en el Hotel Libertador con el nombre de Julian Peh y se sacó una foto con el presidente Javier Milei tras hablar del maravilloso -y arriesgado- mundo de las criptomonedas.
Pero, ¿quién es Julian Peh? Según informó la periodista Vanesa Petrillo, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó esta semana que su verdadero nombre es Peh Chyi Haur, que es de Singapur y que entró al país el 16 octubre de 2024 y salió cuatro días más tarde, el 20.
Tres meses más tarde, Julian Peh, un joven empresario que pulula por el mercado de las criptomonedas como los hermanos Hayden y Gideon Davis, quedó involucrado en la investigación por supuesta estafa con la inversión de $LIBRA, que el mismísimo Javier Milei se encargó de "difundir" en su perfil de X.
Lo que ocurre es que Peh estuvo en el Hotel Libertador donde se realizó la edición 2024 del Tech Forum, el evento de criptomonedas y finanzas descentralizadas que tuvo como invitado especial a un "entusiasta tech" Javier Milei.
La justicia de Estados Unidos investiga a Javier Milei, Karina Milei y a otros actores de lo que se presume como una estafa global en la que 250 millones de dólares que las cuatro horas que el mandatario argentino tuvo publicado en su perfil de X la "difusión" de $LIBRA como inversión para ahorristas en el mundo de las criptomonedas.
De hecho, Peh Chyi Haur es el CEO de KIP Protocol, una plataforma descentralizada que se presenta como una herramienta para que desarrolladores, creadores de modelos y propietarios de datos puedan monetizar activos de inteligencia artificial en el entorno Web3.
Al principio del caso $LIBRA, cuando todavía existía el tuit ya borrado de Milei, la empresa de Peh celebró el proyecto. Luego se llamó a silencio, pero la justicia de Estados Unidos igual lo tiene en la mira.
