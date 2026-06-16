Manuel Adorni más complicado: qué es la moción de censura que impulsan contra el cuestionado Jefe de Gabinete

El primer paso en ese camino, que es largo, consiste en la aprobación del pedido de interpelación que habilita posteriormente el tratamiento de la moción de censura. Para eso, cualquiera de las dos cámaras debe aprobar por mayoría absoluta la solicitud de interpelación.

Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la polémica Karina Milei salió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la polémica

Una vez aprobado el pedido, el funcionario debe concurrir al Congreso y someterse a las preguntas de los legisladores tras lo cual se habilita una segunda instancia, la de ejecución, en la que se da tratamiento a la moción de censura propiamente dicha. Tanto el Senado como Diputados deben votar favorablemente la moción por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros, lo que daría lugar a la remoción inmediata del funcionario.

Manuel Adorni en la mira

La oposición ya convocó a una sesión especial en Diputados para el próximo martes 23 de junio que incluirá en su temario seis pedidos de interpelación. En paralelo, el Partido Justicialista apura una sesión única en la Cámara Alta para interpelar a Adorni y votar su destitución.

En ese camino el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón (Santa Fe) denunció que Adorni “le mintió al Congreso”, y sostuvo que “entró en una serie de contradicciones que hacen muy difícil la continuidad de su rol”. “El Jefe de Gabinete es el funcionario que hace de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo y para llevar adelante esa tarea se necesita que haya un vínculo de confianza. Cuando viene a una sesión informativa a brindar informe de gestión, miente abiertamente y semanas después lo reconoce en televisión nacional. No hay esa tal confianza del parlamento para con el Jefe de Gabinete por eso está prevista la moción”, aseguró a Infobae.

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Por su parte, el jefe de bloque de Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, autor del primer proyecto de moción de censura contra Adorni aseguró que "hace 100 días que el gobierno está enredado en esta novela del jefe de Gabinete. Vino al Congreso y todo lo que dijo fue desmentido por sus acciones anteriores. Le mintió al Congreso, la prensa y a los 47 millones de argentinos”.

“El día que fue al Congreso dijimos que íbamos a insistir en el mecanismo que es el que establece la Constitución. No es un capricho ni un arrebato: que venga a dar explicaciones y para eso debe ser interpelado. Los aspectos penales deberá dilucidarlo la justicia. Desde el punto de vista político, Adorni no cuenta con la confianza del pueblo argentino y mucho menos de la Cámara de Diputados y del Senado”, desarrolló además el diputado ante este medio.