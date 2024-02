Denuncian que Manuel Adorni se benefició de asignaciones, créditos del Gobierno porteño y un juicio laboral

Se trata de dos Asignaciones Universal por Hijo (AUH)- Asignaciones Familiares que correspondían a los meses previos a la designación de Adorni como vocero, cuando aún no tenía un empleo registrado, por lo que él y su esposa se encontraban habilitados para recibir el beneficio, el cual se otorga a quienes perciben ingresos por debajo de los $1.900.000.

image.png

A raíz de esta denuncia, en las redes sociales se volvió viral un viejo tuit del economista, en el que repudiaba a quienes cobran planes sociales. "Una pareja con 3 hijos que vive de planes sociales cobra $11.465 x cada hijo (AUH) + $4.314 (Plus AUH) + $34.000 (Tarjeta Alimentar) + $42.256 x cada padre (Potenciar Trabajo) = $157.221. Muchos de ellos no trabajan y tienen lo que vos no podés tener trabajando todo el día. Fin", escribió entonces.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1664235304616706048&partner=&hide_thread=false Una pareja con 3 hijos que vive de planes sociales cobra $11.465 x cada hijo (AUH) + $4.314 (Plus AUH) + $34.000 (Tarjeta Alimentar) + $42.256 x cada padre (Potenciar Trabajo) = $157.221.



Muchos de ellos no trabajan y tienen lo que vos no podés tener trabajando todo el día. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 1, 2023

La publicación también denunció que Adorni tramitó a nombre de su mujer una línea de crédito con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) "con una excelente tasa y financiación en pesos a 30 años", por debajo del mercado.

Por último, el medio citado informó que en 2017 el ahora vocero impulsó y le ganó un juicio laboral a su antiguo empleador, y ganó un millón de pesos (unos 58 mil dólares de entonces).

El vocero se encontraba trabajando como administrativo para la firma MAPEMFI, concesionaria de la marca Renault, cuando fue despedido. En consecuencia, decidió iniciar un juicio laboral, pero no solo contra su empleador sino también Renault Argentina SA, Plan Rombo SA y Centro Automotores SA, pese a que nunca había trabajado para ellos.

Finalmente, el ahora funcionario logró llegar a un acuerdo y recibió cerca de un millón de pesos en septiembre del 2017. La demanda se tramitó en la Cámara Nacional del Trabajo.

Qué dijo Manuel Adorni sobre las denuncias

"Es fake. No cobro AUH ni yo, ni mi mujer, ni nadie", dijo Adorni de acuerdo con el sitio CORTA. El vocero presidencial no hizo acotaciones sobre el juicio laboral que consta en la publicación.