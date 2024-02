¿No hay plata? El hermano de Manuel Adorni será asesor en Defensa con un sueldo de $2,6 millones

Cada mañana desde Casa Rosada encabeza su habitual conferencia de prensa en la que Manuel Adorni repite como un mantra ante cada pregunta que "no hay plata". Pero el "no hay plata" parece no ser para todos porque su hermano acaba de encontrar en el Estado un más que jugoso contrato mientras se recortan miles de empleos con salarios que no llegan a cubrir la canasta básica para una familia tipo.

La resolución a la que accedió LPO dice que se designó al "contador publico Francisco Jorge ADORNI (DNI N° 29.684.265), para desempeñar las funciones de Asesor, a partir del 1° de febrero de 2024 y por la cantidad de CINCO MIL (5.000) Unidades Retributivas mensuales, mientras dure su asignación de funciones -de acuerdo a lo solicitado por ME-2024- 10147515-APN-MD (v. orden No 2)".

Fuentes del ministerio de Defensa explicaron a ese medio que "las Unidades Retributivas son unidades que tienen un valor y que en la administración pública se usan para engordar los sueldos". Con esto, si Adorni cobrara solo las UR su sueldo alcanzaría los 2.623.650, monto que se incrementaría en caso de recibir un sueldo tradicional.

La noticia cayó como una bomba en Defensa porque se produce al mismo tiempo que el gobierno eliminó las horas extras de todo el personal. "Es un escándalo, para algunas cosas si hay plata", aseguran en el ministerio.

Además, el nombramiento del hermano del vocero presidencial se confirma en medio de una creciente tensión con las Fuerzas Armadas tras el compulsivo pase a retiro de decenas de militares de rango, la privatización de empresas estratégicas y la reciente eliminación de la jerarquización salarial que había implementado el gobierno anterior.

Lo mismo ocurre con la incertidumbre alrededor de empresas como Fabricaciones Militares y Tandanor, empresas que no registran problemas financieros y estarían sujetas a la privatización.