Marcela Pagano apuntó a Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de corrupción: "Que los aparten"
La diputada del nuevo bloque "Coherencia" indicó que las presuntas coimas en la compra de medicamentos son una "movida" del "entorno de Javier Milei".
Luego de un nuevo feroz cruce con Lilia Lemoine en la Cámara de Diputados, Marcela Pagano habló con Jorge Rial en "Argenzuela" (C5N) y apuntó de manera contundente contra Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), alegando que "nadie está cuidando a Javier Milei".
En este sentido y tras lo sucedido con la diputada de La Libertad Avanza, la ahora legisladora de "Coherencia" cuestionó el accionar del titular de la Cámara baja: "El Presidente de la Cámara, Martín Menem, que evidentemente está muy nervioso, pretende callarme y callar a mi espacio con una persona que no está en el pleno uso de sus facultades".
"Menem está nervioso por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, no lo puede esconder y manda a hacer estos papelones que no son ni de quinto año de la secundaria", agregó, en torno a lo sucedido mientras Guillermo Francos brindaba su informe en el Congreso.
Y sumó: "Yo le pregunté lo que le quería preguntar al jefe de Gabinete, todavía no tuve respuesta. ¿Por qué tienen a exempleados del kirchnerismo en jefatura de Gabinete? Hay una hipótesis de que lo que está pasando es una pulseada interna del Gobierno", sostuvo, haciendo referencia al escándalo tras los audios de Diego Spagnuolo.
"Me querían callar para que no dijera que esto es un golpe institucional y nadie lo está cuidando al Presidente. Es una vergüenza. Quisiera que se investigue a todo el entorno del Presidente. Incluso a la hermana, que se investigue, que los aparten", aseguró.
Y reiteró: "Los que estén sospechados de corrupción que se aparten, hasta tanto la Justicia investigue. Que se aparten y si no son corruptos, que vuelvan. Creo en la Justicia y espero se sostenga lo que militamos en campaña: el que las hace, las paga".
Las preguntas de Marcela Pagano a Guillermo Francos
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario