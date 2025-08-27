Marcela Pagano apuntó a Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de corrupción: "Que los aparten"

"Me querían callar para que no dijera que esto es un golpe institucional y nadie lo está cuidando al Presidente. Es una vergüenza. Quisiera que se investigue a todo el entorno del Presidente. Incluso a la hermana, que se investigue, que los aparten", aseguró.

Y reiteró: "Los que estén sospechados de corrupción que se aparten, hasta tanto la Justicia investigue. Que se aparten y si no son corruptos, que vuelvan. Creo en la Justicia y espero se sostenga lo que militamos en campaña: el que las hace, las paga".

Las preguntas de Marcela Pagano a Guillermo Francos

