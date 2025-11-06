Marcos Galperin cargó contra el nuevo alcalde de Nueva York y generó polémica con sus publicaciones

galperin mandani 3

galperin mandani 1

galperin mandani

Mientras tanto, Zohran Mamdani, nacido en Kampala y criado en Nueva York, celebró su llegada al poder destacando su visión inclusiva y progresista. El nuevo alcalde, conocido por su militancia en el ala socialista del Partido Demócrata, prometió “reconstruir la ciudad desde abajo” y poner el foco en quienes “han sido históricamente ignorados por las grandes corporaciones y los privilegios de Wall Street”. Su victoria fue interpretada por buena parte del electorado joven como un cambio de paradigma tras años de políticas centradas en los negocios inmobiliarios y financieros.

Las declaraciones de Galperin contrastan con la recepción positiva que el triunfo de Mamdani tuvo en distintos sectores de la sociedad estadounidense y entre voces que celebran la diversificación política del país. El empresario, sin embargo, se alinea con una corriente crítica hacia el avance del progresismo urbano y el incremento de la inmigración, un discurso cada vez más visible entre magnates tecnológicos y financieros que reclaman menos regulaciones y menores impuestos.