Martín Lousteau le respondió a Clarín por su voto a favor de la suba de dietas

"Yo en ese momento estaba hablando con Guadalupe (Tagliaferri)... Ya lo explicó (Victoria) Villarruel, Graciela Camaño, cuando no se vota con nombre y apellido es porque hubo un consenso previo en Labor Parlamentaria. Todos los presidentes de bloque se sentaron y dijeron ‘vamos a hacer esto’. Ya estaba acordado”, reiteró Lousteau en línea con lo aclarado por otros políticos.

Acto seguido, apuntó contra los mensajes de Javier Milei publicados en las redes sociales, quien había destacado que senadores de su espacio político y de Juntos por el Cambio no habían aprobado el aumento de sueldos a Senadores: “Uno de La Libertad Avanza firmó el proyecto. Es como todo, después el Gobierno, particularmente el Presidente, sale a hacer campaña y sale a mentir. Cuando se vota así, sin identificarnos, si no querés votar tenés que levantar la mano y decir ‘quiero que conste mi voto’ o ‘quiero abstenerme’. Nadie hizo eso”.

“El aumento a los senadores salió por unaminidad, acordado previamente por todos los que participaron en labor parlamentaria”, reiteró.

Luego, volvió a explicar para que no quedaran dudas sobre el procedimiento: “Hay dos maneras de votar, generalmente votamos identificándonos, se llama votación nominal. Cuando se vota así, cada senador que votó aparece en el tablero”, en cambio, si un senador no acepta, “lo que tiene que hacer es decir ‘quiero que conste en actas que mi voto es negativo’”.

Por último, dejó abierto el debate: “La pregunta es si van a cobrarlo o no van a cobrarlo, porque lo pueden donar”.

Martín Lousteau: "El vocero del Presidente estaba cobrando tres veces más"

En otro momento de la entrevista, el senador justificó el sueldo que pasarán a cobrar los senadores alegando los gastos en viático y apuntó contra el vocero presidencial, Manuel Adorni: "Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco", expresó en declaraciones a Radio Con Vos.