La mentira de los emigrantes, el golpe bajo de Macri para arruinar el Día de la Madre

El ex mandatario pidió a los jóvenes que le den "una oportunidad más" al país. "Nada, pero nada, se compara con alcanzar metas en el lugar donde nacimos, junto a la familia, los amigos, los afectos; saber que estamos cerca para compartir la alegría y para ayudarnos cuando sea necesario", concluyó.

"Argentina debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años", dijo hace diez días el ex presidente que sí fracasó en su intento de reelección siendo el único mandatario latiniamericano en ejercicio que perdió en primera vuelta.

Macri miente

Según el sitio Chequeado, no hay datos disponibles que evidencien un “aluvión de emigrantes” como indicó el ex presidente. Algunos indicadores, como el aumento de las solicitudes del certificado de no naturalización, pueden reflejar una suba en el interés de los argentinos de acceder a otra nacionalidad; y los datos de la migración argentina en España en 2021 se encuentran ligeramente por encima de los registros previos al comienzo de la pandemia por el COVID-19.