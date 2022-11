Larreta habló de su candidatura presidencial: qué dijo

El mandatario local dijo que está trabajando “para construir un plan”. "La decisión de mi candidatura no depende de qué otro se presente, ya sea Mauricio Macri, (Gerardo) Morales, (María Eugenia) Vidal o quien sea", declaró y remarcó: “No depende de qué otro se presente”.

"Estoy trabajando para construir un plan, pero tengo mi responsabilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que confirmar un lanzamiento hoy con las preocupaciones que tiene la gente, no tiene sentido. La energía la estamos poniendo en otro lado", explicó.

Ante la posibilidad de dirimir el cargo con Cristina Kirchner en los comicios presidenciales de 2023, Rodríguez Larreta señaló: "Los candidatos los va a elegir la gente, no quien a mí me gustaría. Yo estoy convencido del cambio que proponemos y de que la gente quiere ese cambio".

Larreta tras el escándalo de Patricia Bullrich: "Juntos por el Cambio no se va a separar"

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, intentó bajar este miércoles la tensión al interior de Juntos por el Cambio al mismo tiempo en que Patricia Bullrich apuesta por profundizar la grieta dentro de ese espacio como forma de ganar votos por derecha.

"Juntos por el Cambio no se va a separar" aseguró hoy Rodríguez Larreta y señaló que a pesar de las acusaciones cruzadas en su interior y del violento video en el que se ve a Bullrich amenazar a Felipe Miguel, actual jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires, el macrismo seguirá trabajando junto.

“(Juntos por el Cambio) no se va a separar, estamos trabajando juntos. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el Gobierno, ahora llamado kirchnerismo, la oposición se ha mantenido unida, y vamos a seguir unidos, con todas las tensiones que puede haber”, sostuvo el mandatario porteño en diálogo con CNN Radio.

“Bien manejada, la diversidad enriquece, es lo que nos va a permitir construir una Argentina nueva, de cambio. Terminemos con las divisiones internas”, agregó.

Bullrich

Rodríguez Larreta evitó pronunciarse sobre la amenaza de Bullrich. “Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, la tira de asado a 1.200 mangos (sic), y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos, ¡basta de estas cosas, falta un año para la elección, yo no me engancho, estoy harto de las peleas!”, señaló.

Al mismo tiempo Bullrich apostaba por tirarle más nafta al fuego. “Que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar”, disparó la impulsora de la doctrina Chocobar en diálogo con Radio Rivadavia.

Y siguió: “Si debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre a decir cualquier cosa”.