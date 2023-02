Larreta sobre la indecisión de Macri: "Presentemos ideas y que la gente decida"

"Es una decisión de Mauricio (ser candidato), que todavía no ha terminado de confirmar. Como él dijo, `ni que me bajen ni que me suban`. Es una decisión de él que hay que respetar", sostuvo Horacio Rodríguez Larreta en declaraciones a CNN argentina. Además, resaltó que Macri expresó "un mensaje de apoyo" ayer a su candidatura cuando declaró: "Es sana la competencia".