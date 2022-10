"Momento Ezeiza", dijo por un queso con antirrobo y le cerraron la boca: en Europa pasa lo mismo

https://twitter.com/lucas_lis11/status/1578856871087476736 Mí momento Ezeiza del día: pic.twitter.com/bavo27frN5 — Lucas (@lucas_lis11) October 8, 2022

"No es como acá"

"Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera pero le contaron", es el personaje que se parece a Lucas. "Ayer tiré un papel en la calle y nadie hizo nada. En Miami te meten 300 dólares de multa. No es como acá", cantaba también Capusotto con guión de Pedro Saborido. "No quieren escuchar la verdad", decía a quienes se cansaron de su discurso anti.

Luis Solari "No es como acá" - Peter Capusotto y sus Videos

Es que no sólo en argentina los precios de los alimentos se han disparado y las brechas sociales se agrandaron. Un usuario de Twitter le demostró que en España también sucedía. "Momento Barajas del día", le respondieron. El Festival Nacional de Doma se adelantó unos meses y esta vez no fue en Jesús María.

https://twitter.com/lucas_lis11/status/1579103440252600320 España, la argentina de Europa. — Lucas (@lucas_lis11) October 9, 2022

"España, la argentina de Europa", la Argentina de Europa retrucó desde su pedestal el muchacho que con una sonrisa cuenta en su biografía que "Argentina ha caído". No, no cayó... Ni es sólo en Argentina o España que pasa esto...

https://twitter.com/oscardesolano/status/1579107299633025024 Momento JFK del día pic.twitter.com/VayEXVzhyA — Óscar de Solano (@oscardesolano) October 9, 2022

"Momento Heathrow" y "Momento JFK" fueron los tuits que le siguieron. En uno de los tuits, mostró el queso chédar en fetas cuadrado en caja acrílica de seguridad en un supermercado de Londres. En el otro, la carne con malla antirrobo en Estados Unidos. Basado el CM.

Argentina no es un país de mierda y la única salida no es Ezeiza. Quien desee emigrar en busca nuevas experiencias es tan loable como el que se queda en la tierra que lo vio nacer o en la que está de paso. De este suelo salieron, entre tantos otros, cinco premios Nóbel, el bypass de Favaloro, el helicóptero, la birome, la radio, rica comida, buenos vinos y como si fuera poco Diego Armando Maradona y Lionel Messi. El , pero no por culpa de todos los argentinos.