Pablo Echarri "Conozco a Macri y la foto con Messi fue de arrebato"

Según Echarri, "Messi trata de no meterse en discusiones, de no generar polémica, de no entrar en polémica. Ante la requisitoria de una foto, es más fácil decir que sí que decir que no".

"Y cuando la foto viene de arrebato, 'vení y sacate una foto conmigo', y tenés que pensar detenidamente 'con quién me voy a sacar la foto, qué es lo que va a suceder después', el arrebato surte efecto", agregó.