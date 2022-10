Para el Gobierno, Mauricio Macri "quiere generar desaliento"

"Yo no entiendo la parte en la que el expresidente Mauricio Macri no se siente parte de la sociedad argentina. Hay algo muy impresionante de escucharlo hablar de la sociedad argentina como si él no fuera la 'sociedad argentina', su familia, sus hijos, sus hijas, su entorno más cercano, sus amigos... ¿Qué piensa él de la gente que quiere si es parte de esta sociedad argentina que ha fracasado?", convino la funcionaria.

https://twitter.com/Portavoz_Ar/status/1578120653475319808 #Macri | Es fuerte escuchar que el ex presidente @mauriciomacri habla de la sociedad argentina sin sentirse parte. Quiere generar desaliento, bajar la autoestima de nuestro pueblo. Nosotros seguimos construyendo una argentina para todas y todos. pic.twitter.com/hObedOvyFn — Gabriela Cerruti (@Portavoz_Ar) October 6, 2022

"Nosotros sentimos que todo esto tiene que ver con un discurso muy fuerte de generar desaliento, de bajar la autoestima y hacernos creer que no nos merecemos todo lo que nos merecemos", agregó Cerruti antes de aclarar que el de Alberto Fernández "es un Gobierno que cree que vamos a seguir construyendo una Argentina en la que todos y todas podamos tener un mejor país".