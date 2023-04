Rodríguez Larreta le respondió a Macri: "Cumplimos con la ley"

Y agregó: "En la Ciudad de Buenos Aires el Código Electoral es muy claro: se vota con boleta única", enfatizó durante un acto en Parque Patricios.

Además, señaló que es la forma más transparente de votar y que le pone un fin a la lista sábana. "Por eso tomé la decisión como jefe de Gobierno, convencido que hace a la transparencia", remarcó.

larreta boleta unica

Consultado sobre si este sistema favorece a Martín Lousteau en la supuesta disputa con Jorge Macri, Larreta advirtió: “Esto favorece a los porteños. No hay favorecidos, hay igualdad de condiciones para todos. Es lo más transparente”.

Ya en tono de campaña y junto a Burzaco, habló de combatir el delito y se envalentonó con la decisión de llevar el sistema de voto con boleta única al territorio nacional. “Me comprometo a llevar este sistema a toda la Argentina”, prometió el Jefe de Gobierno.

El anuncio de Larreta sobre las elecciones en CABA despertó una ola de repercusiones políticas. La primera expresar su inconformidad con la decisión de Larreta fue la diputada nacional y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, afirmó con dureza.

Después, el expresidente Mauricio Macri también se sumó al comentario de Vidal, citando la publicación en la red social del pajarito y escribiendo: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

Más adelante, fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien escribió uno de los mensajes más duros. “Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones. Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar”, sentenció.

La unidad a pesar de los cruces

A pesar de los fuertes cruces que generó su decisión, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que "la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio está más garantizada que nunca" y remarcó que la votación con boleta única electrónica es "una bandera" que propone ese espacio "desde hace años".

"Nunca me van a escuchar criticando a otro miembro de JxC. Si me eligen como Presidente, me comprometo a llevar el sistema de boleta única a todo el país", insistió.

"Con este sistema que implementamos en la Ciudad, hay igualdad de condiciones para todos los candidatos. El PRO está trabajando en la Ciudad para tener un solo candidato a jefe de Gobierno rumbo a las PASO", puntualizó.